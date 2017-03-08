Об одной постнице...
Ответьте на несколько вопросов, и Вы сможете определить свой уровень развития.
Бабушка - это такая женщина, у которой нет своих детей. Она любит маленьких девочек и мальчиков, которые дети других людей...
Детское восприятие.
Актуально для некоторых...
Пасха. Подходит мужичок к священнику на исповедь. Тот его спрашивает: — Ругался с кем в пост? — Конечно!
В одном из храмов только-только закончилось богослужение. Верующие подходят ко кресту. Вдруг распахиваются двери и в храм входят вооруженные чекисты, ведущие на веревке… козла.
Первый ребёнок - всё кипятили и стерилизовали...
Некоторые люди считают, что произошлы от обезьяны...
Жарким августовским днем камни в Нитрийской пустыне просто плавились от солнца. Один монах с трудом шел через песчаные холмы, ведя за собой осла, запряженного в повозку...