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История о козле

История о козле

В одном из храмов только-только закончилось богослужение. Верующие подходят ко кресту. Вдруг распахиваются двери и в храм входят вооруженные чекисты, ведущие на веревке… козла.

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Юмор | 02.03.2016
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